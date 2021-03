Ak by bolo možné cestovať, vybrali by ste si ako miesto na dovolneku Irak? Po viac ako roku, čo nikam necestoval, si pápež František vybral za cieľ svojej 33. apoštolskej cesty práve túto krajinu.

Ježiš sa skláňa i k tomu poslednému človeku, gniavenému hriechom a jeho následkami. Celú našu biedu berie na svoje plecia a necháva pribiť na kríž. Pápež František poukazuje na biedu človeka od začiatku svojho pontifikátu aj tým, že prichádza na miesta, ktoré by inak unikli našej pozornosti. Osobne si myslím, že asi nikdy doteraz to neurobil tak radikálne a tak adresne, ako v týchto dňoch a hodinách, keď prišiel do Iraku. Skúsme zhodiť klapky z očí i uší a počúvajme srdcom, čo nám tým chce povedať...

Na stránkach Vatikan News sa postupne objavujú texty, ktoré odznievajú na miestch, kam je i dnes nebezpečné chodiť. Niektoré z udalostí apoštolskej cesty vysiela Televízia LUX, postupne sa objavujú v našom archíve.

Aspoň pár úryvkov z príhovorov Svätého Otca Františka: "Nevraživosť, extrémizmus a násilie sa nerodia z náboženského ducha: sú zradou voči náboženstvu," povedal počas medzináboženského stretnutia kresťanov, moslimov a židov. v Ure, teda na mieste, odkiaľ vyšiel Abram (Abrahám) vyzvaný Bohom.

Počas liturgie sv. Tomáša v Chaldejskej katedrále sv. Jozefa v Bagdade hovoril František o blahoslavenstvách: "Pri protivenstvách sú vždy dve pokušenia. Prvým je útek: ujsť, otočiť sa chrbtom, nechcieť o tom viac vedieť. Druhým je reagovať s hnevom, silou. To sa prihodilo učeníkom v Getsemani: pri ohromení sa mnohí dali na útek a Peter siahol po meči. Ale ani útek, ani meč nič nevyriešili. Ježiš, naopak, zmenil dejiny. Ako? Pokornou silou lásky, svojím trpezlivým svedectvom. Tak sme povolaní konať aj my; tak Boh uskutočňuje svoje prísľuby."

pápež František v Mosule

V nedeľu ráno prišiel do Mosulu, aby sa na tomto mieste, ktoré i dnes pripomína skôr vojnovú zónu, než miesto, kde žijú ľudia, pomodlil za obete vojny. Medzi iným povedal: "Prv, než sa pomodlíme za všetky obete vojny v tomto meste Mosul, v Iraku i na celom Blízkom východe, chcel by som sa s vami podeliť s týmito myšlienkami: Ak Boh je Bohom života – a tým je –, nám neslobodno zabíjať bratov v jeho mene. Ak Boh je Bohom pokoja – a tým je –, nám neslobodno viesť vojnu v jeho mene. Ak Boh je Bohom lásky – a tým je – , nám neslobodo nenávidieť bratov."

Pozn. v čase, keď píšem tento text, čakáme na pápežov príchod do mesta Karakoš (Bahdída), kde je naplánované stretnutie s tunajšou komunitou v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kostol bol zničený tzv. Islamským štátom (Dá’iš) počas jeho besnenia v roku 2014. Obnovili ho kresťania spolu s moslimami.