Vedel niekto z vás, že 21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu? Myslím predtým, ako ste si prečítal moju otázku. Nuž a 21. marec je práve dnes.

Keď vstúpi miništrant do sakristie, zvyčajne pozdraví, ak nezabudne. Keď vstúpi do sakristie miništrant s downovým syndrómom, budú praskať kosti. Moje. Pretože on nielenže nezabudne pozdraviť, ale príde k vám a objíme si vás z celej sily, a tej má na rozdávanie.

Sima Martausová natočila pred pár týždňami videoklip k neskutočnej piesni Podoby. Pozrite si ho s otvoreným srdcom a dobre si všimnite druhý pár pár tanečníkov (objavia sa v prvej minúte a 44 sekunde).

V súvislosti s dnešným dňom odporúčam pozrieť si dokument Niečo naviac. Natočili ho moji kamaráti Pavol Kadlečík a Martin Šenc. Vznikal v spolupráci s Divadlom Dúhadlo (čo je mimochodom ďalší mimoriadny a mimoriadne ľudský projekt). Pred časom šiel v našich kinách a dá sa zohnať na DVD.

K napísaniu týchto pár viet ma vyprovokoval fejsbukový status Lucky Kralovičovej. Práve ona je jednou z hýbateliek Divadla Dúhadlo a ona mi pripomenula, čo je to dnes za deň.

Ak by som mal jedným slovom charakterizovať ľudí s downovným syndrómom, ktorí sa mi priplietli do cesty, bolo by to slovo SRDCE. Akým slovom by ste ich charakterizovali vy?

Pokojný, požehnaný čas, priatelia...