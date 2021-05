Každý občas potrebuje poradiť. Napríklad ja, potrebujem poradiť, či si mám dať pichnúť istý preparát, alebo nie. Na googli som si vyhľadal oficiálny leták výrobcu a nestačil som sa čudovať.

Zoznam vedľajších možných účinkov je dlhý a hrozivý. Môže vôbec niekto legálne ponúkať ľuďom takýto preparát? Nie je to trestné?

Závažné vedľajšie účinky:

Príznaky závažnej infekcie ako vysoká horúčka, ktorá môže byť spojená s kašľom, ťažkosťami pri dýchaní, zimnicou, slabosťou alebo horúca, červená, citlivá, bolestivá oblasť na koži alebo kĺboch

Príznaky poruchy krvi ako krvácanie, vznik modriny alebo bledosť

Príznaky poruchy nervového systému ako znecitlivenie alebo brnenie, zmeny zraku, bolesť očí alebo vznik slabosti v ruke alebo nohe

Príznaky zlyhania srdca alebo zhoršenia zlyhania srdca ako slabosť alebo ťažkosti pri dýchaní počas aktivity, opuch členkov, pocit plnosti v krku alebo bruchu, ťažkosti pri dýchaní alebo kašeľ v noci, namodralá farba nechtov alebo pier

Príznaky zhubných nádorových ochorení: zhubné nádorové ochorenia môžu postihnúť ktorúkoľvek časť tela vrátane kože a krvi a možné príznaky budú závisieť od druhu a miesta výskytu zhubného nádorového ochorenia. Medzi tieto príznaky môže patriť úbytok hmotnosti, horúčka, opuch (s bolesťou alebo bez nej), pretrvávajúci kašeľ, prítomnosť hrčiek alebo výrastkov na koži

Príznaky autoimunitných reakcií (kde sa vytvárajú protilátky, ktoré môžu poškodiť zdravé tkanivá), napr. bolesť, svrbenie, slabosť a abnormálne dýchanie, myslenie, pocity alebo videnie

Príznaky lupusu alebo syndrómu podobného lupusu ako zmeny hmotnosti, pretrvávajúca vyrážka, horúčka, bolesť kĺbov alebo svalov alebo únava

Príznaky zápalu krvných ciev ako je bolesť, horúčka, začervenanie alebo zvýšenie teploty kože alebo svrbenie...

Text pokračuje v podobnom duchu ďalej. Myslím, že tu každý súdny človek žiadnu ďalšiu radu nepotrebuje; takéto svinstvo by si dal pichnúť snáď iba samovrah.

Nuž priatelia - preparát, na ktorého príbalovom letáku sú vypísané aj tieto vedľajšie účinky, si pichám pravidelne od roku 2005.

Pár mesiacov po maturite mi opuchol členok, nedokázal som sa postaviť na nohu. Cez obvodného lekára a ortopéda som sa dostal na reumatológiu do Považskej Bystrice a neskôr i do Výskumného, dnes Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Od roku1981 mám teda bechtereva, čiže ankylozujúcu spondylitídu. Kto ste bechterevici viete, ako vyzeral môj život; ráno vám trvá nekonečne dlho, kým som rozhýbe a podarí sa vám vstať z postele. V živote sa vám striedajú dve fázy: bolí a bolí viac. K základnej strave vám pribudnú antimalariká, nesteroidné antireumatiká, cytostatiká, kortikoidy...

Keď mi v roku 2005 reumatológ v Piešťanoch navrhol biologickú liečbu, nečítal som žiadne príbalové letáky, nepátral som po alternatívnych zdrojoch inoformácií; ja som pacient a on je lekár, prečo by som sa mu mal pliesť do remesla? A tak vďaka nemu od roku 2005 nepoznám, čo je to ranná stuhnutosť a bolesť sa síce ozve, ale už len zriedka.

Prečo o tom píšem? Pretože podobne sa správam i dnes. Takže keď sa objavila možnosť očkovania proti Covid-19, nehľadal som info na webe, ani som nečítal nekonečné množstvo štúdií, ktoré mi niektorí v dobrej vôli posielali. Spýtal som sa svojho reumatológa, či sa mám dať zaočkovať; predsa len moja diagnóza a liečba by mohli byť vylučujúcim faktorom. Očkovanie mi odporučil. A tak som zaočkovaný prvou dávkou AstraZeneca a čakám na druhú.

Pozn. zachytil som informácie o genetických manipuláciách a vraždách detí; i v tomto však dôverujem svojmu reumatológovi a keďže ide aj o morálny problém, tak i Svätému Otcovi Františkovi a naším otcom biskupom.

Neviem, ako vy, ale keď vidím, ako mi Boh dôveruje, čo všetko mi zveruje; ja byť na Jeho mieste, tak Ďurovi Drobnému (teda mne) nedôverujem. A už vôbec nie po skúsenostiach, ktoré so mnou má (a majú i niektorí z vás). Ale On to nerieši; po každom mojom zlyhaní, znova a znova vkladá dôveru do mojich rúk. Aj preto sa snažím žiť tak, aby som Jeho dôveru nesklamal a aby som nesklamal dôveru tých, ktorých mi posiela do cesty. Na druhej strane znova a znova sa od Neho učím dôverovať ľuďom, lebo - priatelia - bez dôvery sa rozpadne každý vzťah a každé spoločenstvo. To je tá moja rada.

Pozn. dôverujem a chcem i naďalej dôverovať odborníkom, ktorých odbornosť bola a je preukázateľná (nie však čítanosťou a počtom zdieľaní, či lajkov na Facebooku).